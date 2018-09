Montego Resources startete am Dienstag mit recht deutlichen Verlusten in den Tag. Kurz nach Handelsbeginn mussten die Aktionäre Verluste in Höhe von 3,4 Prozent hinnehmen. Auf den ersten Blick sieht das aber dramatischer aus, als es eigentlich ist. Trotz dieser Schwächephase kann der Titel bisher die Zugewinne der letzten Tage und Wochen noch problemlos verteidigen.

Somit spricht auch weiterhin viel dafür, dass der im August begonnen Aufwärtstrend sich noch einige Zeit fortsetzen wird. Mit ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...