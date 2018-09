Auch wenn Drone Delivery Canada an der Börse derzeit als so etwas wie ein Geheimtipp gilt, so kann die Aktie des kanadischen Unternehmens derzeit nicht überzeugen. Seit Juni haben Anleger mit einem steigenden Verkaufsdruck zu kämpfen, welcher das Papier von ehemals 1,27 Euro auf mittlerweile 0,95 Euro beförderte. Noch können die Anleger sich auf eine recht stabile Unterstützung verlassen.

Sollte die Aktie aber noch weiter schwächeln, könnte es unter der Marke von 0,86 Euro schnell brenzlig ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...