E.ON ist in den vergangenen Tagen insgesamt erheblich schwächer geworden. Dennoch hat die Aktie nun wieder die Chance auf steigende Kurse, meinen die Charttechniker. Denn am Montag gelang ein minimaler Kursgewinn, der das charttechnische Bild verbessert. Die Aktie hat damit einen Boden in Höhe von mehr als 9,10 Euro erneut bestätigt und deutet damit an, dass es in den kommenden Tagen nach oben gehen könne. Möglicherweise sogar kräftig. Solange der Boden hält, und davon gehen die Chartanalysten ... (Frank Holbaum)

