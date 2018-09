Bonn (ots) -



Das musikalische Angebot von Militärorchestern geht weit über "Gleichschrittmusik" hinaus. Auch Klassik, Unterhaltungsmusik und Musical-Melodien gehören zum festen Repertoire der Musiker in Uniform. Den militärischen Hintergrund ihrer musikalischen Mission können und wollen die Orchester gleichwohl nicht verbergen. Im Gegenteil: "Militärmusik ist seit Jahrhunderten klingender Ausdruck militärischen Selbstverständnisses und soldatischen Empfindens", sagt Oberst Christoph Lieder. Er ist als Leiter des Militärmusikdienstes und des Zentrums für Militärmusik der Bundeswehr in Bonn der "oberste Kapellmeister" der deutschen Streitkräfte. Mit ihrem traditionellen Tempo 114 (Schläge pro Minute) und ihrem dominanten Rhythmus in Verbindung mit ihren unglaublich schönen Melodien und wunderbaren Harmonien sei Militärmusik ein elementarer und Identität stiftender Bestandteil des westlichen Kulturkreises. Christoph Lieder spricht von "emotional erfahrbarer Heimat". Nirgendwo sei das so stark spürbar wie bei den Konzerten vor den deutschen Soldaten in den Einsatzgebieten. "Unsere Weihnachtskonzerte in Masar-e Scharif am Fuß des Hindukusch sind unglaublich emotionale Erlebnisse", sagt Lieder. "Da fließen Tränen. Das geht unter die Haut. Das vergisst man nie." Dieses musikalische Heimat- und Zusammengehörigkeitsgefühl ist beim Musikfest der Bundeswehr für jeden Zuhörer und Zuschauer vom ersten Ton an erfahrbar. Die Dramaturgie und Choreografie, in der sich die Formationen bewegen und musizieren, ziehen in den Bann und schaffen ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis. Im Programmheft des Musikfestes heißt es: "Vor allem im Finale entsteht ein riesiger, farbenprächtiger Teppich aus Hunderten von Akteuren, die zu einer wunderbaren Einheit verschmelzen." Das bestätigt der Leiter des Militärmusikdienstes. "Ein unvorstellbarer Klang kommt hier zusammen", schwärmt Christoph Lieder. "Das ist ganz großes Kino." So hat sich über die Jahrhunderte aus der Signalübermittlung römischer Legionen oder den Trommeln und Pfeifen der Landsknechte eine Musikkultur entwickelt, die weit über die Synchronisierung militärischer Abläufe oder die psychologische Unterstützung der Soldaten im Kampf. Ihre hohe Qualität und Anziehungskraft stehen für ein emotionales Erlebnis, das ein musikalisches Band schlingt innerhalb der Streitkräfte aber auch zwischen Streitkräften und Bürgern. Mehr als 800 Mitwirkende aus sieben Nationen werden zum Musikfest der Bundeswehr erwartet. Karten gibt es über die Tickethotline von westticket.de: 0211-274000.



