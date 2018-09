Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-09-04 / 15:14 JIBBIT ist erfreut bekanntzugeben, dass nach erfolgreichem Abschluss des ICOs das Handeln des JIBBIT Tokens an mehreren Exchanges sichergestellt ist. Entsprechende Zusagen seitens der Krypto-Börsen liegen nun vor. Darüber hinaus sind wir ebenfalls im Gespräch mit mehreren Top20 Börsen, um auch dort das Handeln zu ermöglichen. Es ist also ein wesentlicher Meilenstein für die Zeit nach dem ICO gelegt. Vor dem Hintergrund, dass nun auch unser JIBBIT -Marktplatz online geht (News vom 22.08.2018) ist das eine sehr erfreuliche Botschaft an alle Unterstützer und Teilnehmer unseres JIBBIT -Projekts. Zug um Zug treibt das gesamte Team um CEO Daniel Pikulski die Realisierung der Vorhaben voran und stärkt somit das Vertrauen von Shop Betreibern, Kunden und Investoren in JIBBIT. Eine Idee wird real. Außerdem werden Unterstützer des JIBBIT Netzwerks noch bis zum 15.12.2018 mit Rabatten im Tokensale belohnt. Eine detaillierte Anleitung finden Interessierte unter diesem Link: Wie kaufe ich JIBBIT Token https://jibbit.io/howto/ [1] Die Jibbit GmbH fokussiert sich als international tätiges Softwareunternehmen auf Lösungen für Nischenmärkte. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken JIBBITRunner, JIBBITMarketplace und JIBBITDoc die unterschiedlichsten Kernsegmente des Cannabis-Markts ab. Der Tokensale geht noch bis zum 15.12.2018 und Teilnehmer können in dieser Zeit Rabatte von bis zu 35% erhalten. Jibbit GmbH Mittelstr. 11-13 40789 Monheim am Rhein Medienkontakt: Daniel Pikulski CEO Jibbit GmbH E-Mail: contact@jibbit.io Token Sale Kontakt: Marco Heyse Head of Investor Relations Jibbit GmbH E-Mail: sale@jibbit.io Whitepaper: https://jibbit.io/whitepaper Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Jibbit GmbH Schlagwort(e): Informationstechnologie 2018-09-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 720503 2018-09-04 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=de275d51a84589b0b4af4fe7eb66563c&application_id=720503&site_id=vwd&application_name=news

