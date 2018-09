Silicon Review, ein führendes Wirtschafts- und Technologiemagazin, hat HeartSciences als eine der 50 Smartest Companies of the Year 2018 ausgezeichnet.

"Das Programm Silicon Review 50 Smartest Companies of the Year 2018 identifiziert Unternehmen, die die Kunst der Smartness beherrschen und aus der Menge herausragen", sagte Sreshtha Banerjee, Editor-in-Chief des The Silicon Review Magazine.

"Wir fühlen uns geehrt, von The Silicon Review Magazine als eine der 50 Smartest Companies of 2018 ausgezeichnet zu werden", sagte Mark Hilz, CEO von HeartSciences. "HeartSciences nutzt patentierte Signalverarbeitungsmethoden in Kombination mit künstlicher Intelligenz, um die heutige ‚diagnostische Lücke' in der Herzversorgung zu schließen, indem es kostengünstige und effektive Lösungen anbietet, die helfen, Herzstörungen in der diastolischen Phase zu erkennen."

Über HeartSciences

HeartSciences optimiert das Gebiet der Elektrokardiographie durch die Nutzung von Wavelet-Signalverarbeitung und künstlicher Intelligenz, um eine EKG-Technologie der nächsten Generation zu entwickeln. Die Wavelet-Signalverarbeitung wird derzeit in zahlreichen unterschiedlichen Branchen als wichtiges Tool zum Erhalt von Einblicken und neuen, wertvollen Daten in Bezug auf die Spektralanalyse eines Signals verwendet. Das Kardiologie-Testgerät MyoVistawavECG von HeartSciences ist ein 12-Kanal-Ruhe-EKG-Gerät, bei dem die Signalverarbeitung auf Basis von kontinuierlicher Wavelet-Transformation (continuous wavelet transform, CWT) erfolgt. Die patentierte Informatik legt den Schwerpunkt eher auf energiebezogene Informationen als auf herkömmliche, spannungsbasierte Informationen. Das Ziel von HeartSciences besteht darin, ein exaktes, erschwingliches Screening für die frühzeitige Erkennung von Herzkrankheiten zu ermöglichen.

Neben der unternehmenseigenen Informatik bietet das MyoVista wavECG-Gerät auch die Funktionen eines kompletten 12-Kanal-Ruhe-EKGs, einschließlich der Analyse nach dem Glasgow-Algorithmus, der als einer der besten Interpretationsalgorithmen der Welt gilt. Das Gerät verfügt über eine hochauflösende 15,6 Zoll Touchscreen-Anzeige und enthält zahlreiche Funktionen, die häufig mit einem Tablet-Computer verbunden sind, sodass aufgrund der einfachen und intuitiven Nutzung lediglich ein minimales Benutzertraining erforderlich ist. Das MyoVista wavECG-Gerät ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht für den Verkauf im Handel oder den Vertrieb in den USA freigegeben und derzeit nicht FDA-zugelassen.

HeartSciences ist ein privat geführtes US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Southlake, Texas, USA.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heartsciences.com

