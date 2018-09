Von Jason Douglas und Paul Hannon

LONDON (Dow Jones)--Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Mark Carney, ist bereit, über das ursprünglich für Juni 2019 geplante Ende seiner Amtszeit hinaus die BoE zu leiten. In einer Anhörung vor Abgeordneten sagte Carney: "Ich bin zu allem bereit, was ich tun kann, um zu einen reibungslosen Brexit und einen effektiven Übergang der Bank of England zu unterstützen."

Ein Ausscheiden im Juni 2019 hätte bedeutet, dass Carney sein Amt nur zwei Monate nach dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens hätte aufgeben müssen. Carney sagte, ein Element der Kontinuität könne helfen, den Brexit-Prozess reibungsloser ablaufen zu lassen.

