Am 11. September startet mit dem Cannes Yachting Festival eine der bedeutendsten internationalen Messen für Motorboote und Yachten. Mit dabei: die HanseYachts AG, die in Frankreich mit neuen Modellen auftrumpfen will. Mittelfristig peilt CEO Dr. Jens Gerhardt einen Umsatz von 200 Mio. Euro Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 10 bis 12 Prozent an: "Damit wären wir im Segelbereich deutlich die Nummer 2 und rücken bei den Motorbooten dichter an die Top 5 heran." DER AKTIONÄR sprach mit dem Konzernlenker auch über die Insolvenz des Konkurrenten Bavaria, den Trend zu mehr luxuriösen Extras und den starken Auftragseingang nach dem Rekordumsatz im Vorjahr.

