Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Dialog Semiconductor. Der Kurs befindet sich aktuell in einer spannenden Situation. Die 200-Tage-Linie rückt endlich wieder in den Fokus. Die Aktie hat sich nahe an diese wichtige chartechnische Marke herangerobbt. Unterstützung gab es außerdem durch eine Studie vom Bankhaus Lampe. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.