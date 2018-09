Die Bawag Group sowie die Deutscher Ring Bausparkasse AG geben heute den erfolgreichen Abschluss des Erwerbs der Deutscher Ring Bausparkasse AG durch die Bawag P.S.K. bekannt. Die Bausparkasse ergänzt den Angaben zufolge das Geschäftsmodell der Bawag Group und ermöglicht ihr einen weiteren Ausbau des Retailgeschäfts in Deutschland. Bawag-CEO Anas Abuzaakouk: "Der heutige Tag stellt einen wichtigen Schritt für die weitere Umsetzung unserer strategischen Wachstumspläne dar. Der Erwerb der Deutscher Ring Bausparkasse bildet für die Bawag Group eine gute Grundlage zum Ausbau ihrer Präsenz und Kundenbasis in Deutschland. Ich freue mich sehr, unsere neuen Kolleginnen und Kollegen in der Bawag Group begrüßen zu dürfen und bin...

Den vollständigen Artikel lesen ...