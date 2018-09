Leipzig (ots) -



"Schloss Einstein", vom MDR federführend verantwortet, ist seit 20 Jahren eine feste Größe in der deutschen Kindermedienlandschaft und begeistert seine Fans seit Generationen. Am 4. September 1998 wurde die erste Folge im KiKA ausgestrahlt.



Seit 1998 ist die Kinder- und Jugendserie ein Spiegel ihrer Zeit. Es geht um Freundschaft, Schulstress oder erste Liebe, um das ganz große Abenteuer des Erwachsenwerdens.



Die Programmgeschäftsführerin von KiKA, Dr. Astrid Plenk, selbst jahrelang redaktionell für "Schloss Einstein" verantwortlich, bemerkt zum Erfolgskonzept und der Bedeutung der Serie für den Kinderkanal von ARD und ZDF: "Seit 20 Jahren begeistern wir unsere Zuschauer mit 'Schloss Einstein', der am längsten laufenden Kinder- und Jugendserie des deutschen Fernsehens. Auch nach mehr als 950 Folgen versteht es das Format, mit emotionalen Highlights, jungen Darstellern und einem authentischen Blick in deren Lebenswelt zu faszinieren. 'Schloss Einstein' steht für spannende Geschichten, abwechslungsreiche Themen über das Leben im Internat, Gefühlschaos, Freude und Tränen - eben all das, was junge Heranwachsende bewegt. Wir freuen uns auf die 22. Staffel im neuen Sportinternat bei KiKA."



Fünf Fakten aus 20 Jahren "Einstein":



- Die allererste Klappe fiel am 4. Mai 1998.



- Mit bisher 948 Folgen und damit etwa 23 700 Sendeminuten könnten Zuschauer über 2 Wochen hintereinander (16,5 Tage) die Schulabenteuer der "Einsteiner" verfolgen.



- Für eine Rolle in der Kinder-Soap bewerben sich alljährlich sehr viele Kinder und Jugendliche. 2017 fand das größte öffentliche Casting in der "Schloss Einstein"-Geschichte mit knapp 1000 Teilnehmern statt.



- 166 Kinder und Jugendliche sowie 46 Erwachsene haben bisher Hauptrollen übernommen. "Schloss Einstein"-Urgestein ist der Schauspieler Robert Schupp, der seit 2006 in mehr als 500 Folgen den Direktor Michael Berger gespielt hat und inzwischen zum Schulrat aufgestiegen ist. Von den ehemaligen Schülern hat es vor allem Josefine Preuß, die von 2001 bis 2004 in der Rolle der Anna Reichenbach zu sehen war, zu Bekanntheit gebracht. Viele weitere Prominente übernahmen Gastrollen bei "Schloss Einstein", so der Musiker Guildo Horn, die Schauspieler Devid Striesow und Kostja Ullmann, Fernsehkoch Kolja Kleeberg, Astronaut Gerhard Thiele und sogar das Sandmännchen anlässlich seines 50-jährigen Sendejubiläums.



- "Schloss Einstein" wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit den Kindermedienpreisen "Der weiße Elefant" und "Goldener Spatz".



In der 22. Staffel, die im Frühjahr 2019 bei KiKA zur Ausstrahlung kommt, wird das "Einstein"-Universum durch die Zusammenlegung zweier Schulen und Internate erschüttert. Keine leichte Aufgabe für Martina Stocker (Gitta Schweighöfer), die neue Direktorin des Sportgymnasiums, zusammen mit Co-Direktor Chung (Comedian Ill-Young Kim) den schnell eskalierenden Streit zwischen den beiden Lagern zu schlichten.



"Schloss Einstein" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks für KiKA, den Kinderkanal von ARD und ZDF. Produzent ist Jan Kruse, Producerin Josefine Bohlken (Saxonia Media), die Redaktion beim MDR verantworten Anke Lindemann und Nicole Schneider.



