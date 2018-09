FRANFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom hat angesichts der gestiegenen Bedeutung des US-Geschäfts dafür ein eigenes Vorstandsressort geschaffen. Thorsten Langheim werde per 2019 in den Vorstand des DAX-Konzerns aufrücken und das neue Ressort USA und Unternehmensentwicklung übernehmen. Für einen Großteil dieses Aufgabenfeldes war er bisher schon in der Funktion eines Generalbevollmächtigten zuständig, wie die Deutsche Telekom AG mitteilte.

"Der Aufgabenbereich von Herrn Langheim ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen", wird Ulrich Lehner, Aufsichtsratsvorsitzender der Telekom, in der Mitteilung zitiert. "Er steht mittlerweile für über 50 Prozent des Umsatzes der Deutschen Telekom. Dieser Entwicklung tragen wir durch einen eigenen Vorstandsbereich Rechnung."

Langheim (52) ist seit 2009 bei der Deutschen Telekom, zunächst als Leiter Mergers & Acquisitions, seit 2016 als Generalbevollmächtigter Group Development. Zuvor war er Partner bei der Beteiligungsgesellschaft Blackstone und Investmentbanker bei J.P. Morgan und der WestLB.

September 04, 2018 10:00 ET (14:00 GMT)

