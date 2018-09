Großbritanniens Notenbankchef Mark Carney ist wegen des Brexits zur Verlängerung seiner Amtszeit bereit. Er führe bereits Gespräche mit Regierungsvertretern, sagte der Gouverneur der Bank of England am Dienstag im Parlament in London. Er wolle in diesem kritischen Zeitraum einen reibungslosen EU-Ausstieg und einen effektiven Übergang bei der Bank of England unterstützen. Der Kanadier gilt als Krisenmanager und ist seit 2013 im Amt.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es Gerüchte um eine Vertragsverlängerung gegeben, die aber offiziell nicht bestätigt worden waren. Großbritannien will am 29. März 2019 aus der EU austreten. Nach dem ursprünglichen Plan sollte Carney nur wenige Wochen später ausscheiden. Im Parlament warnte er vor den Folgen eines EU-Austritts ohne Abkommen, hierzu zählte er steigende Preise./si/DP/nas

