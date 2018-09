Die Schwäche der Schwellenländer belastet auch die Wall Street. Während der Dollar profitiert, rutschen die großen Indizes ab. Und noch ein weiterer Krisenherd treibt die Anleger um.

Aktienanleger haben es derzeit weder in Europa noch in den USA leicht. Die US-Märkte folgten am Dienstag den schwachen Vorgaben aus Asien und Europa und gaben zu Handelsbeginn deutlich nach. Am Montag war die Wall Street aufgrund des US-Feiertags "Labour Day" geschlossen geblieben.

Der US-Index Dow Jones notierte mehr als 0,5 Prozent im Minus bei 25.826 Punkten, der S&P 500 gab 0,4 Prozent nach auf 2.893 Zähler. Während der S&P damit auf Wochensicht immer noch leicht im Plus liegt, lässt der Dow deutlich Federn. Der Technologie-Index Nasdaq-Composite fiel um 0,8 Prozent.

Das lange Wochenende haben viele Anleger offenbar dazu genutzt, sich Gedanken zur globalen Marktlage zu machen. Besonders im Fokus: die Schwäche der Schwellenländer. Viele einstige Hoffnungsträger schwächeln derzeit oder taumeln in die Krise.

Während Argentinien unter einer galoppierenden Inflation leidet, stößt die Türkei an die Grenzen des staatlich verordneten Wachstumspfads. Die Regierung unter Präsident Erdogan hat das Vertrauen der Anleger zunehmend aufgebraucht. Der ...

