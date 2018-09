Evotec ist an der Börse aktuell nicht zu bremsen. So ging die Aktie des Biotech-Unternehmens gestern mit einem Plus von über 4% bei 22,95 Euro aus dem Handel, was den höchsten Stand seit Mitte 2001 bedeutete. Und auch seit Jahresanfang zählt Evotec mit einem Kursgewinn von 70% zu den stärksten Werten im TecDax. Verschnaufpause An der Börse gelang Evotec Anfang Juli der Sprung...

