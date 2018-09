Aufgrund der überzeugenden Ergebnisse in seinem "Phase I"-Bohrprogramm auf der Chimo-Mine will Cartier Resources das neue Bohrprogramm aufstocken. Nun sollen weitere 40 Bohrlöcher in der stillgelegten Untergrundmine niedergebracht werden.

40 weitere Bohrlöcher geplant

Cartier Resources (0,15 CAD | 0,08 Euro; CA1467721082) arbeitet derzeit an der Revitalisierung der historischen Chimo-Mine. Hier waren einst 379.012 Unzen Gold aus der Erde geholt worden, bevor das Bergwerk im Jahr 1997 aufgrund zu niedriger Goldpreise (unter 300$/Unze!) schliessen musste. Nun hat sich Cartier daran gemacht, die Mine wiederzubeleben und gute Resultate im Rahmen seines diesjährigen Bohrprogramms abgeliefert. Wir hatten nach unserem Vor-Ort-Besuch im Juni dieses Jahres in einem ausführlichen Site Visit Report darüber berichtet. Nun gab das Unternehmen aus Val-d'Or bekannt, dass man das bereits laufende Bohrprogramm noch weiter aufstockt. Insgesamt sollen nun 40 weitere Löcher mit zusätzlichen 13.000 Bohrmetern niedergebracht werden. Insgesamt umfasst die zweite Phase des 2018er Bohrprogramms somit 45.000 Meter. In der ersten Phase hatte Cartier bereits 66 Löcher mit 32.000 Bohrmeter niedergebracht. Diese Arbeiten wurde vor knapp zwei Wochen beendet. Der Markt dürfte gespannt auf die neuesten Ergebnisse aus den Laboren warten. Insgesamt wartet das Unternehmen ...

