Helle Reflektionen am dunklen Nachthimmel - Breuninger und Michel Comte erleuchten die kommende Herbst-/Winter-Saison unter dem Motto "Moments of Light". Für die Herbstkampagne des Fashion- und Lifestyle-Unternehmens hat der Schweizer Multimedia-Künstler die nächtlichen Lichter globaler Metropolen eingefangen und präsentiert diese in allen 11 Breuninger Department Stores.



Für Michel Comte strahlen Städte wie Singapur, Paris oder New York eine besondere nächtliche Magie aus, die man spürt, aber kaum benennen kann. Mit seinen Moments of Light fängt der Schweizer Multimedia-Künstler diese Stimmung ein. Dabei hat er einen klaren Favoriten: "Es gibt etwas Unverwechselbares in der Nacht von Hongkong. Ich habe das Shooting in Peking zu machen versucht, aber es war nicht dasselbe." Die Werke zeigt das nächtliche Lichtspiel globaler Metropolen in einem Farbspektrum von Gelb bis Rot vor nachtblauem Hintergrund. Dabei erinnert Comte, der vor allem für seine ausdrucksstarken Portraits weltberühmt ist, an eine lange künstlerische Tradition der Lichtkunst.



Die Breuninger Herbstkampagne Moments of Light ist eine Fortführung des erfolgreichen Marketing-Konzepts all is colour. Anfang des Jahres begeisterte dieses mit einem spektakulären Blumenteppichmotiv aus 10.000 unterschiedlichen Blüten. "Mit Moments of Light von Michel Comte ist eine Kampagne entstanden, die emotional stark ist und in einer Symbiose Kunst und Mode vereint. Wir feiern damit den Start in die neue Modesaison. In Installationen und mit farbenfrohen Motiven werden die neuesten Herbst-/Winterkollektionen auf eine Art und Weise inszeniert, die einzigartig ist und begeistern wird.", so Holger Blecker, Breuninger CEO und Vorsitzender der Unternehmensleitung.



Die Kampagne geht weit über die Schaufenster-Kunst hinaus: Das Visual schmückt alle Kommunikationskanäle und dient auf den Flächen als Kulisse für die neusten Trends bei Breuninger. Als besonderer Blickfang dienen Lichtinstallationen, die das Motiv beleben.



