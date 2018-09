Nach den jüngsten personellen Veränderungen im Vorstand hat die Bundesbank die Aufgaben neu verteilt. Joachim Wuermeling erhält eine wichtige Rolle.

Die Bundesbank hat nach den personellen Veränderungen im Vorstand die Aufgaben in dem Führungsgremium neu verteilt. Für die wichtige Bankenaufsicht ist künftig Joachim Wuermeling verantwortlich, wie die Bundesbank am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Er behält zudem die IT-Zuständigkeit. Über die Neuverteilung der Ressorts im Vorstand hatte das Handelsblatt vorab berichtet.

Der neu in den Vorstand gerückte bisherige CDU-Europapolitiker Burkhard Balz wird unter ...

