Der Kurs des Euro hat am Dienstag nachgegeben. Händler erklärten die Verluste mit Auftrieb beim US-Dollar. Am Nachmittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1530 US-Dollar. Das war fast ein Cent weniger als in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1562 (Montag: 1,1609) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8649 (0,8614) Euro.

Neben dem Euro wurden auch viele andere Währungen durch den aufwertenden amerikanischen Dollar belastet. Ein entscheidender Grund für die Dollar-Stärke ist der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China. Sollte US-Präsident Donald Trump seine Warnung wahr machen und weitere chinesische Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar mit Zöllen belegen, würde der Streit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wohl gänzlich eskalieren.

Zudem verliehen starke Stimmungsdaten von der US-Industrie dem Dollar Aufwind. Der entsprechende Indikator des Institute for Supply Management (ISM) kletterte im August auf den höchsten Stand seit über 14 Jahren. Der Konjunkturindex weist einen hohen Gleichlauf mit der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung in den USA auf.

Unter erhöhtem Druck stand zuletzt der südafrikanische Rand. Die Währung zählt zu denjenigen Devisen, die von der zurzeit negativen Marktstimmung gegenüber den Schwellenländern am stärksten betroffen sind. Typischerweise stehen besonders solche Länder unter Druck, die mit hohen Defiziten im Handel und im Staatshaushalt zu kämpfen haben, eine hohe Verschuldung in ausländischer Währung sowie eine hohe Inflation aufweisen und von politischen Problemen geplagt sind.

Verstärkt wurde der Druck auf den Rand durch neue Konjunkturdaten der nationalen Statistikbehörde, der zufolge Südafrika im Frühjahr überraschend in eine Rezession gerutscht ist. Das Bruttoinlandsprodukt ist demnach im zweiten Jahresviertel auf das Jahr hochgerechnet geschrumpft. Bereits im ersten Quartal war die Wirtschaftskraft gesunken. Damit liegt erstmals seit 2009 eine Rezession vor.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,90058 (0,90158) britische Pfund, 128,60 (129,03) japanische Yen und 1,1261 (1,1268) Schweizer Franken fest. Der Preis für eine Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London auf 1190,85 (1200,05) Dollar festgesetzt./tos/jsl/jha/

