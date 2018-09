Bad Homburg (ots) - Mit 316.405 Neuzulassungen verzeichnet der August gegenüber dem Vorjahresmonat ein kräftiges Plus von 25 Prozent. Das Ergebnis steht wesentlich unter dem Einfluss des ab September gültigen WLTP-Prüfverfahrens. In den ersten acht Monaten des Jahres wurden 2.473.284 Pkw neu zugelassen, das entspricht einem Zuwachs von 6,4 Prozent. Die VDIK-Mitgliedsunternehmen können in diesem Umfeld ihren Marktanteil weiter steigern, er legt von 38,0 auf 38,8 Prozent zu.



Neben dem Neuzulassungsschub durch die WLTP-Umstellung leistet der Privatmarkt mit einem Plus von 4 Prozent weiterhin einen signifikanten Wachstumsbeitrag. In den ersten acht Monaten des Jahres wurden rund 916.500 neue Pkw privat zugelassen, das entspricht einem Zuwachs von 12 Prozent. Die VDIK-Mitgliedsunternehmen sind im Privatmarkt überdurchschnittlich erfolgreich. Auf sie entfallen 46,3 Prozent der Zulassungen.



Im Sog des starken Wachstums im August legen auch die Neuzulassungen von Diesel-Pkw um 8 Prozent zu. An den insgesamt rückläufigen Dieselneuzulassungen ändert dies aber wenig. Nach acht Monaten wurden 796.599 Diesel-Pkw neu zugelassen, das entspricht einem Rückgang von 16 Prozent. Der Anteil der Diesel-Pkw am Gesamtmarkt liegt jetzt bei 32,2 Prozent.



VDIK-Präsident Reinhard Zirpel: "Das besonders starke Wachstum im August erlaubt aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen keine Aussage zur Verfassung des Marktes, auch wenn sich die private Nachfrage weiter stabil zeigt. Vorgezogene Zulassungen werden Einfluss auf die Folgemonate haben. Für das Gesamtjahr gehe ich aber weiterhin von einem Neuzulassungsplus aus."



