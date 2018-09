Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der chinesische Investor Fosun, der laut Medienberichten an Ceconomys Metro-Beteiligung interessiert ist, hat in bezug auf Haniels Metro-Anteil vor dem aktuellen Verkauf nicht bei dem Duisburger Family-Equity-Unternehmen angeklopft. Dies sagte Haniel-Chef Stephan Gemkow vor Journalisten.

Haniel kenne Fosun seit vielen Jahren, schon zu Zeiten seines Vorgängers Eckhard Cordes habe es mit Fosun Gespräche über die Metro gegeben. Fosun hätte jederzeit zum Telefonhörer greifen können, hätten dies aber "vor dem Signing nicht gemacht" - also bevor Haniel den Kaufvertrag mit den tschechischen Investitionspartnern Daniel Kretinsky und Patrik Tkac unterzeichnete. Gemkow könne deshalb nicht sagen, was Fosuns Beweggründe oder Absichten seien oder wie ernsthaft das mögliche Interesse sei.

Er sagte weiter, die Ergebnisse, die die Metro jüngst präsentiert habe, seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen gewesen - jedenfalls nicht so überraschend, dass sie Kaufinteresse geweckt oder erstickt hätten.

Haniel hat am 24. August ein erstes Metro-Aktienpaket von 7,3 Prozent an EP Global Commerce verkauft, ein Unternehmen von Kretinsky und Tkac. EP Global Commerce hat eine Kaufoption auf Haniels restliche 15,2 Prozent, die am 31. März 2019 ausläuft. EP Investment, auch ein Unternehmen aus dem Universum von Kretinsky und Tkac, ist in Gesprächen mit Ceconomy über deren Metro-Aktien von knapp unter 10 Prozent. Für die soll sich nach den entsprechenden Medienberichten nun auch Fosun interessieren.

