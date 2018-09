Der Branchenverband sieht den Grund für den Boom darin, dass Bildverarbeitungstechnologie "made in Germany" nicht nur im weltweiten Automations-Wettlauf der klassischen Industriezweige verstärkt zum Einsatz kommt, sondern auch neue Branchen erobert. Daher rechnet der VDMA damit, dass sich das Wachstum 2018 mit einem Umsatzplus von 7 % auf 2,8 Milliarden Euro fortsetzt.

Diese Entwicklung spürt auch die Messe Stuttgart als Veranstalter der Leitmesse für Bildverarbeitung, der Vision. Das Branchenevent expandiert seit Jahren und bricht in diesem Jahr die Rekorde des vorangegangenen Events: So stieg die vermietete Ausstellungsfläche in 2016 erstmals über 11.000 Quadratmeter und wächst 2018 weiter auf über 12.000 Quadratmeter. Dafür wird erstmals auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...