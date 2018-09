Pullach (ots) -



Globales Wachstum von 8%, Gewinnsteigerung und geplante Abspaltung

von der Brambles-Gruppe positioniert globalen Marktführer für eine

dynamische Zukunft als eigenständiges Unternehmen



IFCO, der weltweit führende Anbieter von Mehrwegtransportbehältern

für Frischeprodukte, gibt seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018

bekannt. Mit einem Wachstum von 8% gegenüber dem Vorjahr und einem

Umsatz von erstmals über 1 Milliarde US-Dollar war IFCO 2018 erneut

sehr erfolgreich. Darüber hinaus bestätigt Brambles die Trennung von

IFCO durch Abspaltung oder Verkauf. IFCO gehört seit 2011 zum

autralischen Logistikkonzern Brambles, der erheblich in das

Unternehmen investiert hat, um es auf die Größe, den Marktanteil und

die Wettbewerbsposition zu bringen, die es heute einimmt. Dadurch ist

IFCO für seine Zukunft als eigenständiges Unternehmen gut

aufgestellt.



IFCO Fiskaljahr FY18 Ergebnisse: Highlights



IFCO erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen weltweiten Umsatz von

1,101 Milliarden US-Dollar und damit ein währungsbereinigtes

Umsatzwachstum von 8% gegenüber 2017.



IFCO konnte den Wachstumskurs der Vorjahre fortsetzen, wobei alle

Regionen zum Wachstum beitrugen. Neben organischem Wachstum mit

bestehenden Kunden und dem Gewinn von Neukunden trug auch die

Implementierung neuer Mehrweglösungen für Frischprodukte abseits von

Obst und Gemüse - Fleisch, Brot, Fisch und Eier - zum Wachstum bei.

Außerdem wurde die geografische Expansion in China, Lateinamerika und

Osteuropa erfolgreich fortgesetzt. IFCO gewann Neugeschäft durch das

Outsourcing von Behälterpools hinzu, die zuvor von Handelsunternehmen

selbst betrieben wurden. Europa bleibt mit einem Umsatz von 790

Millionen US-Dollar und einem währungsbereinigten Wachstum von 9%

gegenüber dem Vorjahr der größte Markt für IFCO. IFCO North America

erzielte einen Umsatz von 289 Millionen US-Dollar und ein

währungsbereinigtes Wachstum von 2%, während der Rest der Welt (IFCO

Latin America und IFCO Asia) einen Umsatz von 83 Millionen US-Dollar

erzielte und währungsbereinigt um 12% wuchs.



