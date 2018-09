New York - Mit Kursverlusten sind die US-Börsen in die verkürzte Handelswoche gegangen. Am Montag waren sie wegen eines Feiertags geschlossen. Noch in dieser Woche könnte US-Präsident Donald Trump weitere Zölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden US-Dollar verhängen und so den Handelskrieg weiter eskalieren lassen.

Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,29 Prozent auf 25'888,73 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,23 Prozent auf 2894,77 Punkte nach. An der Nasdaq ging es für den Auswahlindex 100 um 0,45 Prozent nach unten auf 7619,86 Zähler.

"Der Handelszwist zwischen den USA und China steht auf der Agenda der Investoren ganz oben", sagte Analyst Dean Popplewell vom Broker Oanda. Entsprechend vorsichtig agierten die Anleger.

Die US-Wirtschaft zeigt sich dessen ungeachtet nach wie vor in einem robusten Zustand: Die Stimmung von Einkäufern in der US-Industrie war im August weitaus besser als erwartet. Die Umfrage gilt als wichtiger Frühindikator für die Produktion in den Unternehmen in den kommenden Monaten.

