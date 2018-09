München (www.anleihencheck.de) - In den USA steigen die Zinsen - und locken europäische Anleger mit Anleihen, die in US-Dollar denominiert sind, so Markus Peters, Senior Manager Fixed Income beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).Der Zinsaufschlag für die USA gegenüber Europa befinde sich auf dem höchsten Stand seit Frühjahr 2007. Und der Abstand werde weiter wachsen: Nach aktuellen Zinsprognosen der Experten von 2,4 Prozent im August 2018 auf 3,25 Prozent zum Jahresende 2019. Das wäre sogar der größte Abstand seit 2006. Dennoch würden die Experten dazu raten, diesseits des Atlantiks zu investieren. ...

