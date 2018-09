Volkswagen hat den Absatz auf dem US-Markt im vergangenen Monat trotz anhaltend starker Nachfrage nach den neuen Stadtgeländewagen Tiguan und Atlas nur leicht gesteigert. Im August wurden 32 255 Autos mit dem VW -Logo und damit nur rund 0,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum verkauft, wie das Unternehmen am Dienstag in Herndon (Bundesstaat Virginia) mitteilte. In den Vormonaten hatte es noch deutlich stärkere Zuwächse gegeben. Im bisherigen Jahresverlauf erhöhte VW die Verkäufe um sieben Prozent auf 235 673 Neuwagen./hbr/jha/

