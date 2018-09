zu Teil 3: Erdung in Antennenlagen

Diese sind vielmehr vorzugsweise - bis auf örtlich bedingte Ausnahmefälle - mit einer isolierten Fangeinrichtung zu schützen, die den derzeit besten Schutz von Sachen und Personen bietet. Diese Fangeinrichtung ist dann mit Hilfe einer Blitzschutzfachkraft mit dem äußeren Blitzschutz des Hauses zu verbinden und der Erhalt der Funktion des Blitzschutzes nach der Montage zu prüfen (Bild?15).

Entsprechend der Höhe der Fangeinrichtung in Verbindung mit der erforderlichen Blitzschutzklasse ergeben sich gemäß der Tabelle der VDE 0185-305-3/5.2.2 unterschiedliche Schutzwinkel. Im Schutzwinkel eines äußeren Blitzschutzes, z.?B. an einem hohen Kirchturm (nur kleiner Schutzwinkel), wären theoretisch alle Anlagen innerhalb des resultierenden Schutzkegels ohne zusätzliche Kosten geschützt.

Die VDE 0855-1/11.2.1 zeigt Lösungen für verschiedene Konstellationen zum Schutz von Antennenanlagen vor atmosphärischen Überspannungen und die anzuwendenden Normen. Dazu gehörende Skizzen machen beispielhaft deutlich, wie man in der Praxis vorgehen kann.

Muss man bei hohen und/oder komplizierteren Bauten (>?45?m) statt des Schutzwinkelverfahrens das Blitzkugelverfahren mit Kugelradien der Blitzschutzklassen LPL I bis IV (lightning protection level) anwenden, würde man hier jedoch ggf. zu anderen Ergebnissen kommen, da sich hier der Schutzbereich vom Gebäude ausgehend bis an die z.?B. mit Fangstangen ausgestatteten Berührungspunkte der modellmäßig an das Gebäude angelegten oder über das Gebäude gerollten Kugel erstreckt (Bild?16). Dieses Verfahren eignet sich für alle Gebäudeformen, speziell aber für komplizierter gebaute Gebäude. Nähere, umfangreiche Angaben findet man im Wortlaut der DIN VDE 0185.

Im Idealfall würde ein Blitz bevorzugt in die angebotene Fangeinrichtung einschlagen, und über den möglichst außerhalb des Gebäudes verlegten Erdungsleiter (Kupfer-Volldraht =?50?mm²) gefahrlos in die Erde abgeleitet und dort verteilt werden. Vorsicht bei der Verlegung des Erdungsleiters: Wenn der Erdungsleiter - wie in Bild?17 zu sehen - rechtwinklig abgeknickt verläuft, dürfte der Blitz an dieser Stelle sicher nicht korrekt zur Erde abgeleitet werden. Stattdessen wird er, ggf. unter Erzeugung eines Lichtbogens, unkontrolliert abspringen. Gefährlich ist es auch, wenn der zu berechnende Trennungsabstand s (seperate distance) zu elektrischen Einrichtungen und leitfähigen Installationen nicht eingehalten wird ...

