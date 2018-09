Angesichts der schon erreichten und sich weiter abzeichnenden Wahlerfolge der AFD im Bund sowie in den Ländern, beginnen in der sozialdemokratischen Parteiführung inzwischen so ziemlich alle Sicherungen durchzubrennen. Den Vogel schießt in diesem Zusammenhang SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ab. In einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...