WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie ist im August trotz des schwelenden Handelsstreits auf den höchsten Stand seit über 14 Jahren gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg von 58,1 Punkten im Vormonat auf 61,3 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Washington mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Mai 2004. Bankvolkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang auf 57,6 Punkte gerechnet.

PRETORIA - Südafrika ist im Frühjahr überraschend in die Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im zweiten Jahresviertel auf das Jahr hochgerechnet um 0,7 Prozent zum Vorquartal geschrumpft, teilte die in Pretoria ansässige Statistikbehörde am Dienstag mit. Volkswirte hatten hingegen mit einem Wachstum um 0,6 Prozent gerechnet. Bereits im ersten Quartal war die Wirtschaft um 2,6 Prozent geschrumpft. Damit rutscht Südafrika erstmals seit dem Jahr 2009 in eine Rezession.

PARIS - Nach zwei überraschenden Ministerrücktritten hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron die Regierung umgebildet. Der Präsident der Nationalversammlung, François de Rugy (44), wird neuer Umweltminister und tritt damit die schwierige Nachfolge von Nicolas Hulot an. Der populäre 63-Jährige hatte bereits in der vergangenen Woche das Handtuch geworfen und dies lautstark mit mangelnden Fortschritten beim Umwelt- und Klimaschutz begründet.

Seehofer: Flüchtlingsvereinbarung mit Italien in Reichweite

BERLIN - Eine Vereinbarung mit Italien zur Rücknahme von Flüchtlingen von der deutsch-österreichischen Grenze ist laut Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Reichweite. "Wir sind mit Italien auf höchster und auf Beamtenebene in Kontakt", sagte Seehofer am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Herbert Kickl (FPÖ). "Wir sind sehr, sehr weit, und wir stehen eigentlich vor einem Abschluss mit Italien." Mit ähnlichen Worten hatte Seehofer den Verhandlungsstand schon vor einer Woche beschrieben.

Ruhani: Iran wird trotz Sanktionen nicht vor den USA einknicken

TEHERAN - Angesichts der akuten Wirtschaftskrise im Iran hat Staatspräsident Hassan Ruhani seine Bevölkerung zu Geschlossenheit aufgefordert und ein Einknicken vor den USA zum No-Go erklärt. Die Vereinigten Staaten wollten den Iran zu dem Eingeständnis zwingen, "dass wir in den letzten 40 Jahren einen Fehler gemacht haben und daher kapitulieren sollten", sagte Ruhani am Dienstag mit Blick auf die islamische Revolution von 1979. Damals wurde die 2500 Jahre alte Monarchie abgeschafft und eine neue Staatsform geschaffen worden, seither entscheidet der schiitische Klerus in zentralen Fragen.

Bank-of-England-Chef wegen Brexits zur Vertragsverlängerung bereit

LONDON - Großbritanniens Notenbankchef Mark Carney ist wegen des Brexits zur Verlängerung seiner Amtszeit bereit. Er führe bereits Gespräche mit Regierungsvertretern, sagte der Gouverneur der Bank of England am Dienstag im Parlament in London. Er wolle in diesem kritischen Zeitraum einen reibungslosen EU-Ausstieg und einen effektiven Übergang bei der Bank of England unterstützen. Der Kanadier gilt als Krisenmanager und ist seit 2013 im Amt.

BREMERHAVEN/BERLIN - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will die Mangelwirtschaft in der Bundeswehr beenden und Milliarden für eine umfassende Modernisierung ausgeben. "Nach langen Zeiten des Schrumpfens sind wir jetzt wieder in einer Zeit des Wachstums", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag bei einem Besuch der Marineoperationsschule in Bremerhaven. Dazu hat die Ministerin ein sogenanntes Fähigkeitsprofil vorlegen lassen, in dem der Aufbau einer modernen Armee bis zum Jahr 2031 beschrieben wird.

USA: Bauausgaben steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA haben die Bauausgaben im Juli weniger als erwartet zugelegt. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,1 Prozent gestiegen, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet.

BERLIN - Die Erwartungen vieler Arbeitnehmer an einen sinnvollen und guten Job werden laut einer Umfrage oft enttäuscht - dabei sind zufriedene Mitarbeiter demnach seltener krankgeschrieben. Am wichtigsten ist 98,4 Prozent der Befragten, sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen, wie das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) am Dienstag in Berlin mitteilte. Dass dies zutrifft, sagten aber nur 84,4 Prozent.

Trump vor Richter-Anhörung wegen Einmischung in der Kritik

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump ist erneut wegen einer möglichen Einmischung in das Justizsystem in die Kritik geraten. Trump hatte sich am Montag auf Twitter abfällig über Justizminister Jeff Sessions geäußert, weil dessen Ministerium zwei republikanische Kongressabgeordnete wegen Finanzkriminalität angeklagt hatte. Die beiden Abgeordneten Duncan Hunter and Chris Collins hatten zu den ersten gehört, die sich im Wahlkampf 2016 hinter Donald Trump gestellt hatten.

PARIS - Nach zwei überraschenden Ministerrücktritten hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron die Regierung umgebildet. Der Präsident der Nationalversammlung, François de Rugy (44), wird neuer Umweltminister und tritt damit die schwierige Nachfolge von Nicolas Hulot an. Der populäre 63-Jährige hatte bereits in der vergangenen Woche das Handtuch geworfen und dies lautstark mit mangelnden Fortschritten beim Umwelt- und Klimaschutz begründet.

CSU pocht trotz Rentenkompromiss auf 'Mütterrente III'

BERLIN - Die CSU im Bundestag pocht trotz des jüngsten Rentenkompromisses der Regierung auf eine weitere Ausweitung der Mütterrente. "Unser Ziel ist die vollständige Gleichstellung von Erziehungszeiten und ein klarer Fahrplan für die Mütterrente III", heißt es in einer Beschlussvorlage für die an diesem Mittwoch beginnende Sommerklausur der CSU-Landesgruppe. Das Papier lag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor, das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete zuerst darüber.

