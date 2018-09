Leipzig (ots) - Die Einwohner von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verhalten sich unterschiedlich beim Verschenken. Das ergab eine erstmalige Auswertung von eBay-Daten für die Dokumentation "Exakt - So leben wir!" (MDR-Fernsehen am 5. September um 20.15 Uhr). Demnach verschenken grundsätzlich die Sachsen am meisten, gefolgt von den Thüringern.



Ein Geschenkangebot pro 277 Einwohner gab es im betrachteten Zeitraum in Sachsen. Das ist weit vorn und liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt von einem Angebot pro 304 Einwohner. Eins zu 418 lautet das Verhältnis in Thüringen. Das ist ein wenig besser als in Sachsen-Anhalt mit eins zu 430.



Bei den Städten und Kommunen hat eine Thüringer Stadt die Nase vorn. In Ilmenau leben die schenkfreudigsten eBay-Nutzer: Ein Angebot pro 143 Einwohner. Es folgen die sächsische Landeshauptstadt Dresden (1:159) und das unweit von Dresden gelegene Radebeul (1:157). Am wenigsten zu verschenken haben eBay-Nutzer in den Städten Naumburg (1:820), Aschersleben (1:694) und Suhl (1:685).



Für die Auswertung wurden die Daten in der Kategorie "Zu verschenken" für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Gesamtdeutschland zwischen dem 19. März und 17. April 2018 ausgewertet und mit den Einwohnerzahlen zum Stichtag 31. Dezember 2016 ins Verhältnis gesetzt. In dem Zeitraum sind in den drei Ländern insgesamt 25.105 Dinge zum Verschenken angeboten worden.



Wonach wird am meisten gesucht? Auch das hat "Exakt - So leben wir!" herausfinden wollen. Antwort: Fahrräder, Fernseher und Schrott.



Mehr dazu unter www.mdr.de/investigativ.



Die vierteilige Staffel "Exakt - So leben wir!" läuft im September immer mittwochs, immer 20.15 im MDR-Fernsehen. Die erste Folge am 5. September stellt die Frage "Geben oder nehmen?"



OTS: MDR Exklusiv-Meldung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129256 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129256.rss2



Pressekontakt: MDR-Redaktion, Ina Klempnow und Heike Römer-Menschel Tel: (0351) 8 46 33 96