HENGELO, Niederlande, Sept. 04, 2018) hat angekündigt, am Flughafen Twente einen großen Forschungs- und Entwicklungscampus für saubere Energie zu errichten. "Um einen echten Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien zu erreichen, muss Energie am richtigen Ort und zur richtigen Zeit verfügbar sein", sagte Kees Koolen, Initiator des Vorhabens und Vorstandsvorsitzender von Lithium Werks. "In den nächsten fünf Jahren werden wir rund 2.000 Menschen einstellen, die Technologien für saubere Energien auf dem Campus entwickeln."

Lithium Werks, das 200 Millionen Batteriezellen an mehr als 1.000 Kunden in 50 Ländern liefert, produziert derzeit Lithium-Eisenphosphat-Batterien, auch bekannt als LFP-Batterien. Für die Entwicklung der nächsten Batteriegenerationen arbeitet Lithium Werks mit der Universität Twente zusammen, einem Pionier auf dem Gebiet neuer Materialien, künstlicher Intelligenz und Steuerelektronik. Die Entwicklungsagentur der östlichen Niederlande Oost NL investiert in Lithium Werks, um gemeinsam mit der Gemeinde Enschede und der Provinz Overijssel die Vision eines F&E-Campus zu unterstützen.

"Erneuerbare Energiequellen wie Wind und Sonne produzieren oft die meiste Energie, wenn die Nachfrage gering ist. Diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage bedeutet, dass konventionelle Kohle- oder Gaskraftwerke weiterhin notwendig sind. Mit intelligenten Energiespeicher- und Transportlösungen steht die Energie zur richtigen Zeit und am richtigen Ort zur Verfügung. Dies erfordert sowohl eine ausreichende Batteriekapazität - wir müssen noch viel mehr Batterien herstellen - als auch Software für künstliche Intelligenz", sagte Koolen.

F&E-Campus auf der Technology Base

Lithium Werks wird einen 42 Hektar großen F&E-Campus für die Entwicklung eines mobilen Batterie-Ökosystems auf der Technology Base einrichten. Mehr als 100 Millionen Euro wurden von verschiedenen Parteien in den Ausbau des F&E-Campus investiert. Oost NL investierte zuerst in das Projekt, im Einklang mit dem Auftrag der lokalen Behörden, die Wirtschaft der östlichen Region der Niederlande nachhaltig zu stärken. Der Campus wird in mehreren Abschnitten gebaut. Das erste Gebäude der Technology Base soll bis Ende 2019 fertiggestellt werden und zunächst Arbeitsplätze für rund 300 Menschen schaffen, die neue Technologien im Bereich der sauberen Energie erforschen. Lithium Werks plant, innerhalb von fünf Jahren rund 2.000 Menschen für die Forschung und Entwicklung auf dem Campus einzustellen.

Mobile Batterien

Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist ein wesentlicher Antriebsfaktor für die steigende Nachfrage nach Batterien. Lithium Werks nutzt künstliche Intelligenz, um sich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der autonome Elektrofahrzeuge Mobilität als Dienstleistung (Mobility as a Service - MaaS) anbieten, die den Besitz von Privatfahrzeugen überflüssig machen. Zusätzlich werden die autonomen Elektrofahrzeuge tatsächlich mobile Batterien sein, die Fahrzeug-ans-Netz- oder Fahrzeug-ans-Haus-Energie liefern.

Technisches Wissen

Lithium Werks, das mehr als 1.000 Kunden in 50 Ländern mit 200 Millionen Batteriezellen beliefert hat, hat mit Super B Lithium Power BV in Hengelo fusioniert und zuvor Valence Technology Inc. sowie den industriellen Zweig von A123 Systems LLC übernommen. Das Unternehmen produziert Lithium-Eisenphosphat-Batterien, auch bekannt als LFP-Batterien. Um die nächsten Generationen von Energiespeichertechniken entwickeln zu können, arbeitet Lithium Werks mit der Universität Twente in den Niederlanden zusammen. Die Universität betreibt modernste Materialforschungseinrichtungen wie das MESA+ NanoLab und hat Erfahrungen im Bereich von Steuerelektronik und künstlicher Intelligenz. "Indem wir dieses Wissen zusammenbringen, werden wir gemeinsam eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen und einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen der nachhaltigen Entwicklung leisten", sagte Victor van der Chijs, Vorsitzender der Universität Twente.

Kees Koolen

Kees Koolen, Vorstandsvorsitzender von Lithium Werks, wurde am 19. August 1965 in Bergeijk, Nord-Brabant, in den Niederlanden geboren. Koolen war von 2008 bis 2011 CEO des Online-Reisebuchungsservice Booking.com und anschließend bis 2014 Vorsitzender des Aufsichtsrats. Er wechselte dann zum Mitfahrunternehmen Uber, das zu diesem Zeitpunkt nur 10 Mitarbeiter hatte, um die internationale Präsenz des Unternehmens außerhalb der Vereinigten Staaten aufzubauen, und gründete die Zentrale von Uber International in Amsterdam.

Über Lithium Werks

Lithium Werks ist ein schnell wachsendes, weltweit tätiges Unternehmen für Lithium-Ionen-Akkus mit Produktionsstätten in China und Büros in den USA, den Niederlanden, Nordirland, Großbritannien und Norwegen. Lithium Werks liefert Zellen, Module und Energiemanagementsysteme für Märkte wie Industrie, Transport, Marine und erneuerbare Energien.