Speedcast erweitert Bandwidth on Demand-Angebot um Ku-Band- und C-Band-Dienste



Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Speedcast International Limited (https://www.speedcast.com/) (ASX: SDA), der weltweit bewährteste Provider für Remote Communications und IT-Lösungen, gab heute bekannt, dass Speedcast Bandwidth on Demand, ein Portfolio von Diensten, das kurzfristiges Aufstocken ermöglicht, jetzt auch regionale Ku-Band- und C-Band-Dienste umfasst und Nutzern bereitsteht, die über Antennen von 1 Meter Länge oder mehr verfügen. Dieser innovative Service bietet Kunden aus den Bereichen Segelsport, kommerzielle Seefahrt und Energie die Flexibilität, ihre Bandbreite für einen beliebigen Zeitraum mit sehr kurzer Vorlaufzeit zu erweitern.



Der Bandwidth on Demand-Service befreit von langfristigen, vertraglichen Verpflichtungen - der Kunde kann sich vielmehr für eine kurzfristige stündliche, tägliche oder wöchentliche unbegrenzte Nutzung anmelden, einschließlich der Möglichkeit, den Service mit einer Vorlaufzeit von nur 2 Stunden aufzustocken. Upgrades und Downgrades können je nach Bedarf einfach über ein Kundenportal auf der Speedcast Bandwidth on Demand-Website durchgeführt werden.



"Bandwidth on Demand revolutioniert die Art und Weise, wie VSAT für die Märkte Schifffahrt und Energie bereitgestellt wird", erklärt Tim Bailey, Executive Vice President des Bereichs Products, Marketing and Business Development bei Speedcast. "Dieser bahnbrechende neue Service demonstriert das Engagement von Speedcast, seinen Kunden die branchenweit benutzerfreundlichsten und flexibelsten Lösungen für Remote-Kommunikation anzubieten".



Bandwidth on Demand-Anfragen sind von der Kapazitätsverfügbarkeit und den In-Routes zum Zeitpunkt der Auftragserteilung abhängig. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an marketing@speedcast.com.



Informationen zu Speedcast International Limited



Speedcast International Ltd (ASX: SDA) ist der größte Anbieter von Remote Communications und IT-Dienstleistungen weltweit. Der Managed Service von Speedcast wird mit Multi-Access-Technologie über ein weltweit führendes Multi-Band- und Multi-Orbit-Netzwerk von mehr als 70 Satelliten und ein zugeschaltetes globales terrestrisches Netzwerk bereitgestellt, das durch umfangreiche lokale Unterstützung vor Ort aus mehr als 40 Ländern verstärkt wird. Dieses globale "Netz der Netzwerke" ermöglicht es den Kunden, sich bei ihren geschäftskritischen Anwendungen auf die robusteste, integrierte Infrastruktur zu verlassen, die auf dem Markt verfügbar ist. Speedcast ist einzigartig als strategischer Geschäftspartner positioniert, der Kommunikations-, IT- und digitale Lösungen anpassen kann, um individuellen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden und die geschäftliche Transformation zu ermöglichen. Das Unternehmen baut seine Managed Services durch differenzierte Technologieangebote weiter aus, zu denen Cybersicherheit, Sozialleistungen für Besatzungen, Content-Lösungen, Daten- und Sprachanwendungen und Integrationsservices für Netzwerksysteme zählen. Speedcast arbeitet stets kundenorientiert, pflegt eine starke Sicherheitskultur und betreut über 2.500 Kunden in mehr als 140 Ländern in den Sektoren Schifffahrt, Energie, Bergbau, Unternehmen, Medien, Kreuzschifffahrt, Nichtregierungsorganisationen und Behörden. Erfahren Sie mehr unter www.speedcast.com.



Speedcast® ist ein Warenzeichen und eingetragenes Warenzeichen von Speedcast International Limited. Alle anderen Marken- und Produktnamen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Pressekontakt: informationen: Toni Lee Rudnicki Vice President, Global Marketing Speedcast International Ltd ToniLee.Rudnicki@Speedcast.com +1-832-668-2634