Die Schweizer Großbank Credit Suisse rechnet 2019 mit weiteren Rekordläufen des breiten S&P 500 . Bis Ende des kommenden Jahres dürfte der viel beachtete US-Index auf 3350 Punkte steigen, erwartet Aktienstratege Jonathan Golub in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit sieht er aktuell noch knapp 16 Prozent Aufwärtspotenzial. Bis Ende des laufendes Jahres rechnet der Experte mit einem Anstieg bis auf 3000 Punkte. Das bedeutet noch ein Plus von etwas mehr als 3,5 Prozent.

Im Jahr 2018 übertrafen die Unternehmensgewinne in den Vereinigten Staaten dank der Steuerreform, einer starken Konjunktur, steigender Rohstoffpreise sowie robuster Zahlen von Technologiekonzernen die Erwartungen, wie Golub schrieb. Davon habe der den Markt widerspiegelnde S&P mit 8,5 Prozent profitiert. Die Aktienkurse jedoch hinkten den Unternehmensgewinnen je Aktie (EPS) noch hinterher, so dass US-Aktien inzwischen vergleichsweise günstiger bewertet seien als noch zu Jahresbeginn.

Das starke Gewinnwachstum je Aktie dürfte sich allerdings im kommenden Jahr wieder normalisieren und von 21,5 Prozent im Jahr 2018 auf dann 7,7 Prozent zurückgehen. Hauptgrund dafür sei der nachlassende Einfluss der US-Steuerreform.

Es gebe aber auch gewisse Risiken für Anleger, wie etwa die Gefahr, dass die Renditekurve kippen könnten. Wenn nämlich die Renditen langlaufender Staatsanleihen niedriger sind als die von kurzlaufenden, sehen viele Ökonomen dies als Signal für eine Rezession. Zudem könnten die Zwischenwahlen im November für Verwerfungen am US-Aktienmarkt sorgen sowie auch die fortlaufenden Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed. Golub allerdings ist zuversichtlich, dass die positiven Einflüsse überwiegen werden./ck/jsl/jha/

