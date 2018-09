Strasbourg (ots) - ARTE freut sich über die hervorragende Zuschauerakzeptanz der gestrigen Übertragung des Benefizkonzerts in Chemnitz, bei dem bekannte deutsche Künstler unter dem Motto "wirsindmehr" für Toleranz, Respekt und Menschlichkeit demonstrierten. Mit dabei waren Die Toten Hosen, K.I.Z., Feine Sahne Fischfilet, Trettmann, Kraftklub, Marteria, Casper und Nura. ARTE übertrug die Konzerte im Livestream auf http://concert.arte.tv weltweit in deutscher und französischer Sprache.



Die Übertragung der Veranstaltung stieß auf ein außerordentliches Interesse und verbuchte über 687.000 Videoaufrufe, davon 260.000 in der Mediathek und 427.000 auf der ARTE-Facebookseite. ARTE Concert verzeichnete mit dem Konzert die höchste Anzahl an Aufrufen eines Livestreams im laufenden Jahr. Mit über 70.000 Interaktionen handelt es sich zudem um einen der erfolgreichsten Facebook-Beiträge in der Geschichte von ARTE.



