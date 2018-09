Regulatory News:

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the

Issuer Identity code of the Issuer Day of the

transaction Identity code of the

financial instrument

(Code ISIN) Total daily volume (in

number of shares) Daily weighted average

purchase price of the

shares Market SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 06/08/2018 FR0000050809 553 149,9904 Euronext SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 08/08/2018 FR0000050809 759 150 Euronext SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 09/08/2018 FR0000050809 1 135 150 Euronext SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 10/08/2018 FR0000050809 2 291 149,9873 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Name of the Broker Identity

code of

the Broker Day/Hour of the transaction (CET) (CET) Identity

code of the

financial

instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity code

of the Market Reference

number of the

transaction Purpose of the

buyback SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-06T09:23:02+02:00 FR0000050809 149,90 euro 53 025 28641239 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-06T09:23:02+02:00 FR0000050809 150,00 euro 318 025 28641237 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-06T09:23:02+02:00 FR0000050809 150,00 euro 182 025 28641238 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-08T09:26:37+02:00 FR0000050809 150,00 euro 50 025 28684192 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-08T09:26:37+02:00 FR0000050809 150,00 euro 50 025 28684193 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-08T09:26:37+02:00 FR0000050809 150,00 euro 319 025 28684191 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-08T09:26:37+02:00 FR0000050809 150,00 euro 81 025 28684194 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-08T17:29:54+02:00 FR0000050809 150,00 euro 1 025 28698775 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-08T17:29:54+02:00 FR0000050809 150,00 euro 101 025 28698774 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-08T17:29:54+02:00 FR0000050809 150,00 euro 4 025 28698779 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-08T17:29:54+02:00 FR0000050809 150,00 euro 8 025 28698776 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-08T17:29:54+02:00 FR0000050809 150,00 euro 11 025 28698777 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-08T17:29:54+02:00 FR0000050809 150,00 euro 1 025 28698778 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-08T17:29:55+02:00 FR0000050809 150,00 euro 133 025 28698780 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-09T09:15:09+02:00 FR0000050809 150,00 euro 500 025 28700646 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-09T14:22:56+02:00 FR0000050809 150,00 euro 135 025 28712889 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-09T14:22:56+02:00 FR0000050809 150,00 euro 90 025 28712886 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-09T14:22:56+02:00 FR0000050809 150,00 euro 410 025 28712887 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T09:47:15+02:00 FR0000050809 150,00 euro 500 025 28725679 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T09:53:04+02:00 FR0000050809 150,00 euro 40 025 28725960 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T10:01:03+02:00 FR0000050809 150,00 euro 1 025 28726127 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T10:43:43+02:00 FR0000050809 150,00 euro 439 025 28727590 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T10:43:43+02:00 FR0000050809 150,00 euro 20 025 28727591 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T14:39:37+02:00 FR0000050809 150,00 euro 22 025 28733193 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T14:39:37+02:00 FR0000050809 150,00 euro 25 025 28733194 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T14:39:37+02:00 FR0000050809 150,00 euro 86 025 28733192 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T14:40:46+02:00 FR0000050809 150,00 euro 44 025 28733256 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T14:42:56+02:00 FR0000050809 150,00 euro 18 025 28733294 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T14:42:56+02:00 FR0000050809 150,00 euro 16 025 28733295 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T14:48:05+02:00 FR0000050809 150,00 euro 207 025 28733408 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T14:48:05+02:00 FR0000050809 150,00 euro 82 025 28733407 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T17:12:43+02:00 FR0000050809 150,00 euro 35 025 28750400 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T17:12:43+02:00 FR0000050809 150,00 euro 109 025 28750399 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T17:14:34+02:00 FR0000050809 150,00 euro 37 025 28750853 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T17:28:34+02:00 FR0000050809 150,00 euro 122 025 28752886 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T17:28:34+02:00 FR0000050809 150,00 euro 5 025 28752888 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T17:28:46+02:00 FR0000050809 150,00 euro 115 025 28752731 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T17:29:05+02:00 FR0000050809 150,00 euro 77 025 28752782 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T17:29:49+02:00 FR0000050809 149,90 euro 240 025 28753004 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T17:29:49+02:00 FR0000050809 149,90 euro 1 025 28753005 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T17:29:50+02:00 FR0000050809 149,90 euro 30 025 28753018 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T17:29:54+02:00 FR0000050809 149,90 euro 2 025 28753022 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T17:29:54+02:00 FR0000050809 149,90 euro 14 025 28753021 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T17:29:54+02:00 FR0000050809 149,90 euro 3 025 28753019 employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2018-08-10T17:29:54+02:00 FR0000050809 149,90 euro 1 025 28753020 employee share

