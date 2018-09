Drei Buchstaben stehen beim Autobauer Daimler für den möglicherweise bald gelingenden Sprung ins Zeitalter der Elektromobilität: EQC. Mit diesem Elektroauto will das Unternehmen seine Aufholjagd auf Tesla starten, heißt es in einem Bericht vom Dienstag auf dem IT-Nachrichtenportal "Heise online". Für Dienstagabend ist in Stockholm die Vorstellung des Wagens, der 2019 auf den Markt kommen soll, durch Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche vorgesehen.

Tesla Paroli bieten

Über Details des ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...