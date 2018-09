Bern (ots) -



In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind im vergangenen

Monat August 21'484 neue Personenwagen immatrikuliert worden. Im

Vergleich zum starken Vorjahresmonat entspricht dies einem Rückgang

von 1'676 Zulassungen oder 7,2 Prozent. Trotzdem liegt ein

überdurchschnittlicher Kalendermonat hinter dem Auto-Markt, wurde

doch der August-Mittelwert der vergangenen zehn Jahre noch recht

deutlich übertroffen. Kumuliert fehlt nach wie vor wenig auf die

Zahlen des Vorjahres. 204'877 Neuimmatrikulationen seit Jahresbeginn

bedeuten ein leichtes Minus von gerade einmal einem Prozent.



In einem durchschnittlichen August der vergangenen zehn Jahre

wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 21'057 neue

Personenwagen in Verkehr gesetzt. Somit war der eben zu Ende

gegangene Kalendermonat für die Automobilbranche durchaus

erfolgreich, konnte diese Zahl doch um gut 400 Fahrzeuge übertroffen

werden. Für den weiteren Jahresverlauf ist

auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik ebenfalls positiv

gestimmt: «Die Wiederholung des Vorjahresergebnisses von rund 314'000

neuen Personenwagen haben wir früh als unser Ziel ausgegeben. Dieses

ist nach wie vor in Reichweite, hängt aber vor allem vom Verlauf des

vierten Quartals ab.» Insbesondere November und Dezember hätten sich

in den vergangenen Jahren als starke Monate herauskristallisiert, so

Wolnik weiter.



Auch wenn die Wintermonate noch ein wenig entfernt sind, so stand

doch bereits im August der 4x4-Antrieb bei Herr und Frau Schweizer

besonders hoch im Kurs. 51 Prozent der immatrikulierten Autos

verfügten über Allradantrieb, der zweithöchste Monatswert aller

Zeiten. Seit Jahresbeginn liegt die 4x4-Quote bei 48,7 Prozent. Ganz

im Sinne des «10/20»-Ziels von auto-schweiz ist das Wachstum bei den

alternativen Antrieben, deren Marktanteil im August bei hohen 7,6

Prozent lag. Von den 1'628 entsprechenden Personenwagen (+15,1% zum

August 2017) verfügten 313 oder rund jeder fünfte über einen rein

elektrischen Antrieb. Mit «10/20» will auto-schweiz erreichen, dass

zehn Prozent aller neuen Personenwagen im Jahr 2020 entweder rein

elektrisch fahren oder als Plug-in-Hybrid auf die Strasse kommen.

Auch die übrigen Formen der alternativen Antriebe (Gas, Wasserstoffe,

Hybride) sollen zur Senkung des CO2-Durchschnitts beitragen.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



