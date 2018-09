Nach einer Seitwärtsbewegung am Montag ist der USD/CHF am Dienstag wieder gestiegen und holte damit einen Großteil seiner Vorwochenverluste auf. Zuletzt notierte das Paar auf 0,9765 und damit 0,75 Prozent im Plus. Auftrieb gaben dem US-Dollar heute gute US-Konjunkturdaten. So haben sowohl der Index von ISM als auch der von Markit die Konsensschätzungen ...

