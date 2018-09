Die Volkswagen -Tochter Audi hat im vergangenen Monat in den USA deutlich mehr Autos verkauft als ein Jahr zuvor. Im August lag der Absatz bei 20 907 Autos und damit um 5,5 Prozent über den Verkäufen aus dem Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Dienstag am US-Sitz in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Seit Jahresanfang steht für die Ingolstädter damit ein Plus von 4,6 Prozent zu Buche./jha/nas

