Nach einem fast zehnjährigen Bullenmarkt in den weltweiten Aktienmärkten mit einer Vervierfachung der Indizes von ihren Tiefständen aus dem Jahr 2009, befindet sich ein Teilsegment des Investmentbankings erstaunlicherweise weiterhin auf der Intensivstation: der Aktienhandel und das damit verbundene Aktien-Research. Hier hat die Finanzkrise bis heute nicht aufgehört. Nirgends sonst hat sich die ominöse Prognose des einstigen Deutsche-Bank-Vorstands Ulrich Cartellieri so sehr bewahrheitet, der schon in den Neunzigern warnte: die Banken seien "die neue Stahlindustrie". Doch diese Entwicklung könnte die Aktienmärkte in Schieflage bringen.

Preisverfall bedroht Aktienanalyse

Wenn der Preis einer Dienstleistung innerhalb von rund fünfzehn Jahren einen Rückgang von bis zu 70 bis 80 Prozent verzeichnet, kann man sich gut ausmalen, dass der Anbieter vermutlich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt. Das Platzen von zwei Aktienmarktblasen in den Jahren 2001 bis 2003 sowie 2007 bis 2009 und strukturelle Veränderungen haben im Aktienhandel genau dies bewirkt. Im heutigen Bullenmarkt dominieren ETFs (Exchange Traded Funds; börsengehandelte Fonds ohne aktives Management) und "Algo-Trades" (computergesteuerte Handelsstrategien) das Börsenbild. In ihrem Windschatten konnten auch die großen Asset Manager ihre Konditionen bei den Brokern massiv verbessern. Institutionelle Anleger konnten die Preise in einigen Fällen auf 0,1 Prozent Provision pro Transaktion drücken, viele automatische Handelsstrategien und Fondsvermögen mit starker Marktmacht zahlen noch weniger.

Der Preisverfall im Aktienhandel bedroht eine bekannte und wichtige Kapitalmarkt-Spezies ganz besonders: den mehr oder minder unabhängigen Aktienanalysten. Diese einstmals überdurchschnittlich gut verdienenden Zahlenjongleure und Branchen-Insider, die noch immer als wertvolle Berater aktiver Fondsmanager fungieren, haben eine schwere Zeit hinter sich. Es handelt sich um einen personal- und damit kostenintensiven Bereich, ...

