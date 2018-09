Die Kurse deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag merklich gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum Nachmittag um 0,24 Prozent auf 162,82 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas höher bei 0,35 Prozent.

Starke Stimmungsdaten von der US-Industrie belasteten die als sicher geltenden Staatsanleihen. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) kletterte im August deutlich an und erreichte den höchsten Stand seit über 14 Jahren. Der Konjunkturindex weist einen hohen Gleichlauf mit der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung in den USA auf.

Auch die starken Kursgewinne italienischer Anleihen belasteten die deutschen Papiere. Händler verwiesen auf Medienberichte laut denen die Regierungspartei Lega eine Konfrontation mit der Europäischen Union vermeiden will. Angeblich schlage der Parteivorsitzende und italienische Vizepremier Matteo Salvini ein Haushaltsdefizit von etwas über zwei Prozent vor. Bisher war immer von drei Prozent die Rede gewesen. Die Lega berät derzeit über den Haushalte im Jahr 2019. Die Rendite von zehnjährigen italienischen Staatsanleihen fiel unter die Marke von drei Prozent. Sie fiel um 0,15 Prozentpunkte auf 2,998 Prozent. Bereits am Vortag war die Rendite gesunken./jsl/jha/

