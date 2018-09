Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die trübe Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich auch am Dienstag nicht aufgehellt. Belastungsfaktoren bleiben vor allem die Schwellenländerkrise sowie die diversen US-Handelskonflikte mit drohenden weiteren Strafzöllen. Zunehmend wird im Handel aber auch auf das steigende Risiko eines harten Brexit verwiesen.

Der DAX verlor 1,1 Prozent auf 12.210 Punkte. Sollte er die Unterstützungszone bei 12.100 Punkten nachhaltig unterschreiten, dürfte ein Test des Jahrestiefs bei 11.763 Punkten anstehen, warnen Techniker.

Verkauft wurde quer durch die Bank: BMW verloren 1,1 Prozent, Daimler 1,5 Prozent und VW 1,3. Für die zyklischen BASF ging es um 1,7 Prozent nach unten, Infineon gaben 2,1 Prozent nach. Aber auch als defensiv geltende Aktien gaben nach. Eon verloren 1,6 Prozent und RWE 1 Prozent. Deutsche Telekom büßten 1,7 Prozent ein.

Banken profitieren mit politischer Entspannung in Italien

Gegen die Tagestendenz legten Commerzbank (plus 1,6 Prozent) und Deutsche Bank (plus 0,6 Prozent) zu. Sie folgten der gesamteuropäisch positiven Tendenz im Bankensektor. Dieser wurde gestützt von Medienberichten, laut denen sich die in Rom mitregierende Lega an die Brüsseler-Defizitgrenze halten will. Dies stützte die Kurse italienischer Anleihen, in denen europäische Banken teilweise stark engagiert sind.

Die Aktie des Windturbinenherstellers Nordex legte um 1,4 Prozent zu, gestützt von einem Großauftrag aus Argentinien. Das Pflanzenzüchtungsunternehmen KWS Saat plant einen Aktiensplit im Verhältnis 1:5. Dies wurde auch deshalb positiv gewertet, weil die Liquidität in der Aktie bisher gering ist. Der Kurs zog um 2,2 Prozent an.

Für RIB Software ging es um 2,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat den ersten Kunden für eine cloud-basierte Technologieplattform gefunden. Dabei geht es um ein großes australisches Versorgungsunternehmen und die ersten 100 Nutzer.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 86,8 (Vortag: 52,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,12 (Vortag: 2,02) Milliarden Euro. Es gab 4 Kursgewinner und 26 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.210,21 -1,10% -5,48% DAX-Future 12.192,00 -1,15% -6,35% XDAX 12.196,08 -1,10% -5,17% MDAX 26.551,31 -1,00% +1,34% TecDAX 2.986,39 -1,26% +18,08% SDAX 12.325,89 -0,97% +3,69% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,83 -37

September 04, 2018 11:53 ET (15:53 GMT)

