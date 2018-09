Im DAX tut sich weiterhin nichts. Es gibt keine konkreten Anstöße dafür, warum eine der DAX-Aktien unbedingt ein Kauf ist. Alle Zahlen per 30.06. sind bekannt, aber eine weiterführende Perspektive gibt es kaum.



HENKEL ist ein typischer Fall dafür: HENKEL-Chef Hans Van Bylen macht alles richtig. Die Zahlen in der Tabelle sind dafür typisch. Sein Vorgänger, Kasper Rorsted, hatte jedoch immer eine zusätzliche Idee oder Vision, die er dem Markt verkaufen konnte. Darauf beruhte die permanente positive Einschätzung von HENKEL bei allen Analysten. Es bedarf keiner Sensationen, aber einer positiven Beurteilung der Möglichkeiten als Konzern, die der Markt benötigt, um in HENKEL investieren zu können.



