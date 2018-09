ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Minus hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag geschlossen. Es dominierten weiter die bekannten Belastungsfaktoren: die Schwellenländerkrise sowie die US-Handelskonflikte. Zunehmend wurde im Handel aber auch auf das steigende Risiko eines harten Brexit verwiesen. Zur Wochenmitte könnte US-Präsident Donald Trump zudem noch ernst machen mit bereits angedrohten weiteren Strafzöllen auf chinesische Waren.

Im Fokus stehen auch die weiteren Nafta-Verhandlungen mit Kanada, nachdem in der vergangenen Woche schon eine Einigung mit Mexiko erzielt werden konnte. Zwar hatte US-Präsident Trump am Wochenende gedroht, Kanada von dem neuen Abkommen auch auszuschließen, wenn es nicht einlenkt. Von den tatsächlichen Verhandlern war aber zu hören, dass es Fortschritte geben soll. Die Gespräche sollen am Mittwoch fortgesetzt werden.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 8.952 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 39,63 (zuvor: 27,85) Millionen Aktien.

Für die Transocean-Aktie ging es 3,5 Prozent nach unten. Der Konzern kauft das Offshore-Bohrunternehmen Ocean Rig für 2,7 Milliarden Dollar inklusive Schulden. Basierend auf dem Schlusskurs vom Freitag bedeutet dies einen Aufschlag von 19,2 Prozent je Ocean-Rig-Aktie.

Die Nestle-Aktie verlor 1,2 Prozent auf 80,50 Franken. Der Gegenwind aus der Währungsseite habe bei Nestle zugenommen, konstatierte Barclays. Entsprechend haben die Analysten ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr um 0,7 Prozent gesenkt. Auch die Margenerwartung wurde auf 17,0 Prozent von vormals 17,1 Prozent reduziert. Das Kursziel wurde daher auf 83,00 von 84,70 Franken zurückgenommen, die Einstufung lautet weiter "Equalweight".

Etwas besser als der Gesamtmarkt hielt sich dagegen die ABB-Aktie, die lediglich 0,1 Prozent einbüßte. Die Analysten der Citigroup haben die Einstufung auf "Buy" von zuvor "Neutral" angehoben.

