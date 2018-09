Der NZD/USD hat seine Verluste ausgeweitet und ist am Dienstag den sechsten Tag in Folge gefallen. Zuletzt notierte das Paar knapp über den Jahrestiefs bei 0,6540 Dollar und damit 0,86 Prozent im Minus. Der neuseeländische Dollar ist vor allem das Opfer des Handelskriegs zwischen den USA und China. In der letzten Woche gab Trump bekannt, dass er weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...