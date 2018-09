Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Weiterhin belastet die Angst vor einem eskalierenden Handelsstreit der USA mit China und Europa die Stimmung der Anleger. Am Markt gab es Befürchtungen, dass US-Präsident Donald Trump am Mittwoch zusätzliche Zölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar verhängen könnte.

Diese Sorgen drückten den Leitindex SMI nach einem eigentlich festeren Start schon bald ins Minus. Zwischenzeitlich fiel er gar auf ein Tagestief von 8'905 Punkten. Für eine zumindest leichte Eindämmung der Verluste sorgten am Nachmittag gute Konjunkturdaten aus den USA. Die Stimmung in der US-Industrie stieg laut dem Einkaufsmanagerindex ISM auf den höchsten Stand seit über 14 Jahren. Insgesamt dürften im September Händlern zufolge allerdings weiterhin geopolitische Sorgen und drohende Finanzkrisen in Italien und den Schwellenländern den Takt angeben. Damit seien die Voraussetzungen gegeben, dass der September seinem Ruf, der statistisch schwächste Börsenmonat zu sein, wieder die Ehre erweisen könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Dienstag 0,57 Prozent tiefer bei 8'951,89 Punkten. Damit gab er die noch am Montag eroberte Marke von 9'000 Punkten wieder preis. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,48 Prozent auf 1'463,77 Punkte und der der ...

