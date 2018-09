London - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag den weltweiten Handelskonflikten wie schon in der vergangenen Woche Tribut zollen müssen. Denn noch in dieser Woche könnte US-Präsident Donald Trump zusätzliche Strafzölle auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden US-Dollar verhängen. Der EuroStoxx 50 verlor 1,05 Prozent auf 3359,36 Punkte und rutschte zwischenzeitlich sogar auf den niedrigsten Stand seit Ende Juni.

"Die Sorgen um den Handel lasten unverändert auf den Märkten", sagte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets. Nachdem die US-Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen ...

