Auch in diesem Jahr weitet LG Electronics (LG) seine Zusammenarbeit mit führenden Design- und Lifestyle-Experten aus, um die besonderen Qualitäten seiner Ultra-Premium-Produktlinie LG SIGNATURE bei der Zusammenführung von Kunst, Design und Spitzentechnologie herauszustellen. Mit Michael Michalsky konnte LG SIGNATURE für die 2018er Kampagne einen der renommiertesten und mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Modeschöpfer Deutschlands als neuen Markenbotschafter gewinnen. Zudem wird auch die bereits im letzten Jahr gestartete Zusammenarbeit mit dem Architekten Hadi Teherani fortgeführt. Beide Markenbotschafter besuchten LG auf der diesjährigen IFA und schauten sich die vom Londoner Designkollektiv Jason Bruges Studio mit innovativen Lichtinstallationen gestaltete LG SIGNATURE Ausstellung an. Im Mittelpunkt hier: Die Präsentation des neuen LG SIGNATURE Weinkühlschranks.



Michael Michalsky - Neuer Markenbotschafter für die LG SIGNATURE Kollektion



Der Mode- und Lifestyle-Designer zeigt sich beeindruckt: "Die LG Signature Kollektion vereint innovative Technologie mit einmaligem Design. Mir gefällt die Zeitlosigkeit der Produkte, die sie von gängigen Moden und Saisons unabhängig machen." Als großer Fan der Bauhauslehre von "Form follows Function" kann er sich besonders mit dem geradlinigen Design der LG SIGNATURE Geräten identifizieren. Auch der LG SIGNATURE Weinkühlschrank entspricht dem ästhetischen Anspruch des deutschen Designers: "In der Vergangenheit lag der Fokus darauf, elektronische Geräte möglichst zu verstecken. Durch ihr besonderes Design und einmalige Ästhetik wird die LG SIGNATURE Kollektion hingegen bewusst im Raum platziert und zelebriert. Der Weinkühlschrank strahlt Modernität und Innovation aus - eine Art Monolith innerhalb der Küche."



Auch in der 2018er Kampagne wieder dabei: Hadi Teherani



Die LG SIGNATURE Kooperation mit dem weltbekanntem deutsch-iranischem Architekten Hadi Teherani startete bereits im vergangenen Jahr. Seitdem ist der auch als Interior-Designer tätige Hamburger nicht nur aktiver Anwender der LG SIGNATURE Geräte im Alltag, sondern ein echter Fan: "Es ist wirklich beeindruckend, mit welcher Innovation und Vielfalt sich LG auf dem Markt präsentiert. Auch der neue Weinkühlschrank besticht durch Design, Funktionalität und Innovation. Das Gerät ist so "pur", dass man es sich wirklich gerne überall hinstellen würde." Die Spracherkennung, mit der sich die Tür öffnen oder auch nur das Innenlicht einschalten lässt, um den Blick durch die abgedunkelte Glasfront ins Innere des Weinkühlschranks freizugeben, ist für ihn beispielhaft: "Als Architekt oder Designer muss man ganzheitlich denken, und jedes Feature, das an Innovation dazu kommt, hilft uns Menschen. LG SIGNATURE Geräte allein mit meiner Sprache zum Zaubern zu bringen, das ist für mich einfach ideal und faszinierend."



Weinkühlschrank besticht durch pure Eleganz und Spracherkennung



Auch den neuen LG SIGNATURE Weinkühlschrank zeichnet das für die gesamte Premium-Marke so charakteristische puristische Erscheinungsbild aus, das dem bekannten "The Art of Essence"-Konzept ("Die Kunst des Wesentlichen") folgt. Das für 65 Weinflaschen ausgelegte Gerät bietet ein außergewöhnliches minimalistisches Design und neben der Spracherkennung auch weitere Spitzentechnologien wie die Multi-Temperatur-Steuerung für die Lagerung unterschiedlicher Weine und automatische Liftfunktionen, um die Entnahme von gelagerten Weinen und Zubehör so einfach wie möglich zu machen.



Auf der IFA können sich Besucher am Stand von LG in Halle 18 über die Neuheiten der LG SIGNATURE Kollektion informieren.



Weitere Informationen zu LG finden sich auf der LG Homepage und im LG Pressecenter.



