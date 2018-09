Frankfurt (ots) - Es gibt ja Leute, die wissen alles schon vorher. Sogar bei der SPD. Noch bevor die linke Sammlungsbewegung "Aufstehen" sich am Dienstag präsentiert hatte, war das flügelübergreifende Urteil gesprochen. "Das ist ein Machtkampf innerhalb der Linkspartei, der auch noch Näherungswerte an die AfD hat", sagte der eher konservative Johannes Kahrs. Und Ralf Stegner, dem immer noch das Etikett "Parteilinker" anhaftet, sieht "notorische Separatisten" am Werk. Dass Kahrs und Stegner damit auch die eigenen Genossinnen und Genossen abqualifizieren, die bei "Aufstehen" mitmachen, ist das eine. Das Wichtigere aber ist: Sie sind mal wieder drauf und dran, eine Chance für mehrheitsfähige linke Politik zu ignorieren. Das kann sich - bei allen berechtigten Zweifeln im Einzelnen - niemand leisten, der das Land nicht dem Zweikampf zwischen Merkels Stillstandspolitik und dem rechten Rand überlassen will.



OTS: Frankfurter Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/10349 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_10349.rss2



Pressekontakt: Frankfurter Rundschau Ressort Politik Telefon: 069/2199-3222