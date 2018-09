Tagesausblick für 05.09.: DAX fällt kräftig

Bastian Galuschka,

Angesichts von Handelskonflikten und Währungsturbulenzen in den Schwellenländern hat die Unsicherheit auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder voll im Griff. Der DAX fiel am Dienstag im Tief bis auf rund 12.163 Punkte, konnte sich im späten Handel aber wieder etwas berappeln.

Gute Konjunkturdaten kommen weiter aus den USA, wo sich die Stimmung in der US-Industrie im August weiter aufgehellt hat. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg von 58,1 Punkten im Vormonat auf 61,3 Punkte. Damit wurde der höchste Stand seit 14 Jahren erreicht. Die Subindizes zu den Aufträgen, der Beschäftigung und zur Produktion verbesserten sich weiter.

Unternehmen im Fokus

Die Tage der Deutschen Bank als Indexmitglied im Euro Stoxx 50 sind gezählt. Nachdem der Aktienkurs allein seit Jahresbeginn knapp 40 Prozent verloren hat, muss die Bank bald aus der ersten europäischen Börsenliga absteigen. Auch E.ON wird aus dem europäischen Leitindex ausscheiden, Linde kommt neu hinzu.

Der Online-Händler Amazon hat als zweites US-Unternehmen nach Apple beim Börsenwert die Billionen-Dollar-Marke erreicht. Die Investmentbank Morgan Stanley erhöhte jüngst ihr Kursziel für die Papiere des Online-Handelsriesen von 1.850 auf 2.500 US-Dollar. Auf diesem Kursniveau wäre Amazon 1,22 Bio. Dollar wert.

Wichtige Termine

Deutschland - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor August (endgültig)

Eurozone - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor August (endgültig)

Eurozone - Einkaufsmanagerindex Composite August (endgültig)

Eurozone - Einzelhandelsumsatz Juli

USA - Handelsbilanzsaldo Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.300/12.345/12.400/12.440/12.470/12.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.162/12.120/12.104 Punkte

Der deutsche Leitindex erwischte am Dienstag einen rabenschwarzen Handelstag, zumindest aus Sicht der Käufer. Der Index setzte die technische Gegenbewegung nach dem erfolgreichen Test der Unterstützung bei 12.300 Punkten zunächst fort und erreichte das Ziel bei 12.400 Punkte. Anschließend brach der DAX aber deutlich ein.



Unter der Marke von 12.300 Punkten ist der Index technisch äußerst angeschlagen. Entstehen am Mittwoch weitere Tiefs unter 12.162 Punkten, käme das Mehrwochentief bei 12.120 Punkten als Ziel ins Spiel. Eine weitere Unterstützung lässt sich bei 12.104 Punkten ausmachen. Für prozyklische Kaufsignale müsste der Index über 12.402 Punkte ansteigen. Von dieser Marke ist der DAX derzeit meilenweit entfernt.



DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 14.08.2018 - 04.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2013 - 04.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX Index



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten

Cap in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX HX2341 230,12 11.750 35.000 21.12.2018 DAX HX1NLE 401,95 11.500 60.000 21.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.09.2018; 17:44 Uhr

